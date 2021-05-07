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مولاي رشيد يستقبل وزير الخارجية الكويتي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالرباط، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، الذي سلم لسموه رسالة من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. حضر هذا الاستقبالأكمل القراءة »
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