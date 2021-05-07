رسميا … استدعاء غالي للمثول أمام المحكمة العليا الإسبانية

أعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا الجمعة أن زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية الذي نقلته الجزائر بهوية مزورة للعلاج في إسبانيا والمرفوعة بحقه دعاوى بتهمة “التعذيب”، استدعي للمثول في الأول من يونيو أمام القضاء الإسباني.

وقال المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ مقرا في مدريد إن إبراهيم غالي “استدعي للمثول في الأول من يونيو”، منهيا بذلك غموضا استمر أياما.

من المنتظر الاستماع إلى زعيم بوليساريو بخصوص شكوى “التعذيب” التي رفعها فاضل بريكة المنشق عن الجبهة والحاصل على الجنسية الإسبانية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإسبانية العليا، تحققت الشرطة من هوية الشخص الذي تم إدخاله إلى مستشفى في لوغرونيو شمال البلاد وتأكدت أنه إبراهيم غالي. وأوضح أن عقد جلسة الاستماع في الأول من يونيو سيعتمد على حالته الصحية.