وطنية
رائحة الانتخابات في ملف “البحراوي”
مجلس “الكاموني” يلغي قرارات الاستفادة من بقع أرضية وينتدب خبيرا محلفا درءا للشبهات قرر مجلس سيدي علال البحراوي المعروف اختصارا بـ «الكاموني»، في ضواحي سلا، بالأغلبية المطلقة في دورة ماي، المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري، إلغاء جميع اللوائح والاستفادة السابقة المتعلقة بتجزئتي «السعادة 2» و»بام» إضافي. ويهدف مجلس المدينة نفسها، منأكمل القراءة »
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