الرياضة
أرقام صادمة تعري أزمة الرياضة
عدد الرخص يفضح ادعاءات جامعات رياضية والمجلس الأعلى يدعو لإحداث حساب وطني كشفت إحصائيات تدني مستوى الرياضة على الصعيد الوطني، وعدم قدرة الجامعات الرياضية على تحقيق إقلاع رياضي حقيقي، ورفع عدد الممارسين. وعرت الإحصائيات المذكورة تخاذل الجامعات الرياضية في توسيع قاعدة الممارسين، بعد أن تبين وجود 400 ألف رخصة رياضيةأكمل القراءة »
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