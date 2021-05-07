وطنية
الإطاحة برئيسي الوليدية والعونات
توصلت مصالح قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم سيدي بنور، أخيرا، بقرار عاجل من الداخلية، يقضي بتوقيف عبد الرحيم كرار، رئيس جماعة أربعاء العونات، وعبد الكبير وفقي، رئيس جماعة الوليدية، المنتميين إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب توقيف رئيس جماعة الوليدية تعود إلى تقرير لمفتشي المفتشية العامة لوزارةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.