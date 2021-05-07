حوادث
“السورسي” لمسيري مقهيين للقمار بفاس
آخذت ابتدائية فاس، زوال الثلاثاء الماضي، مسيري مقهيين بالمدينة فتحاها في وجه زبناء القمار والرهان على الخيول، بالحبس موقوف التنفيذ ل6 أشهر ومليون سنتيم غرامة نافذة بتهم «إدارة وتسيير محل للرهان المتبادل بدون رخصة وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية». وقضت بأداء كل واحد من المتهمين المتابعين في ملفين منفصلين، مليونيأكمل القراءة »
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