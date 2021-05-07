الرياضة
الأمن يحقق في الهجوم على حافلة الرجاء
علمت “الصباح” أن السلطات الأمنية بالرباط فتحت تحقيقا في الهجوم على حافلة الرجاء في مرأب الفندق، قبل مباراة الجيش الملكي، أول أمس (الأربعاء). وتعرضت الحافلة لخسائر، نتيجة رشقها بالحجارة، ترتب عن ذلك تكسير زجاجها، ومحاولة سرقة بعض الأمتعة. واستعانت السلطات الأمنية بكاميرا الفندق للتعرف على شخصين كانا على متن دراجةأكمل القراءة »
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