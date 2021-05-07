بانوراما
الحسن الثاني قال لي “أرا ما قالوا أ حادة”
حادة أوعكي… المرأة الفولاذية (الحلقة الأخيرة) كانت تحب الغناء، ومازالت كذلك. واجهت كل الصعوبات لتقدم فنا جميلا ومميزا، ومازالت إلى اليوم عازمة على الاستمرار في العطاء. وتعشق الوقوف أمام جمهورها لتطلق العنان لصوتها. إنها حادة أوعكي، هذا الاسم الذي استطاع أن يفرض نفسه في الساحة الفنية رغم كل العراقيل. فخلفأكمل القراءة »
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