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وطنية

الشرطة الإسبانية تحققت من هوية غالي المزورة

منذ 10 ثواني
كشفت تحقيقات الشرطة الوطنية الإسبانية دخول زعيم ميلشيات «بوليساريو»، إبراهيم غالي، التراب الإسباني بهوية مزورة باسم جزائري محمد بن بطوش. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن قاضي المحكمة الوطنية «سانتياغو بيدراز»، طلب من الشرطة التحقق من هوية غالي. وذكرت صحيفة «لارثون»، أنه بمجرد التحقق من هوية غالي، سيتم استدعاؤه للتحقيق، إنأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني
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