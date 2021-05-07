وطنية
الشرطة الإسبانية تحققت من هوية غالي المزورة
كشفت تحقيقات الشرطة الوطنية الإسبانية دخول زعيم ميلشيات «بوليساريو»، إبراهيم غالي، التراب الإسباني بهوية مزورة باسم جزائري محمد بن بطوش. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن قاضي المحكمة الوطنية «سانتياغو بيدراز»، طلب من الشرطة التحقق من هوية غالي. وذكرت صحيفة «لارثون»، أنه بمجرد التحقق من هوية غالي، سيتم استدعاؤه للتحقيق، إنأكمل القراءة »
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