لحليمي يدعو الى جهوية مؤسساتية للقدرات في إنتاج المعلومات

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أمس (الاربعاء) بالرباط، على ضرورة إرساء جهوية مؤسساتية للقدرات في مجال إنتاج المعلومات وتحليل المعطيات.

وقال لحليمي خلال اجتماع مع ممثلين عن 6 وكالات تابعة للأمم المتحدة حول وسائل دعم الاستقصاء الثالث لتأثير جائحة كوفيد 19 على الأسر، أن المغرب يمر بتحول يتطلب وضع مؤسسة قوية لمتابعة تطور المعطيات من أجل إغناء المؤسسات الجهوية والوطنية.

وأضاف لحليمي أن المملكة لن تتمكن من مواجهة هذا التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذا الجغرافي إلا من خلال تطوير المؤسسات اللازمة في كل منطقة وذلك بوضع برامج لجمع المعلومات والتحليل، مشددا على ضرورة تزويد هذه المؤسسات بالموارد البشرية والمادية الكافية.

وأكد لحليمي أن الأمر يتعلق بوضع نظام يدمج كافة الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، مع تزويد كل جهة بقاعدة بيانات يتم إغناؤها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تتطلع لبلورة إحصائيات تستند بالخصوص على البعد الجهوي، وتتيح الإطلاع أكثر على وضعية الأسر.

وفي معرض حديثه عن قضية الهجرة، لاحظ لحليمي علمي أن المندوبية السامية للتخطيط تولي اهتماما خاصا للسلالات المتحورة لما بعد كوفيد-19، معتبرا أن الفوارق بين الشمال والجنوب في العالم ستتفاقم بالتأكيد.