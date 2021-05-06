حوادث
إدانـة مغتصـب زميلتـه
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، بعد إفطار أول أمس (الثلاثاء)، قرارها القاضي بإدانة عامل والحكم عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، من أجل جناية الاغتصاب والابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات في وضعية مخلة بالحياء عبر تطبيق «الواتساب». وامتدت مناقشة الملف لأكثر من خمس ساعات متتالية، وعرفت نقاشا قانونياأكمل القراءة »
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