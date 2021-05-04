كورونا…373 حالة إصابة جديدة و465 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و465 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و177 ألفا و964 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و303 آلاف و826 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 512 ألفا و285 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 499 ألفا و89 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9038 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء – سطات (276)، وسوس ماسة (20)، ومراكش آسفي (17)، والرباط سلا القنيطرة (15)، وطنجة تطوان الحسيمة (12)، وبني ملال خنيفرة (7) والداخلة وادي الذهب (7)، والعيون الساقية الحمراء (7)، والشرق (6)، وكلميم واد نون (4)، ودرعة تافيلالت (2).

وتتوزع الوفيات بين أربع حالات بجهة البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال خنيفرة.