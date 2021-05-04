أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “زيارة ملكية مرتقبة إلى البيضاء”، و”ميت يقيم دعاوى قضائية”، وكذلك “حوار الأربعاء” بعنوان “المساهمة المهنية هدفها التغطية الصحية”، ثم صفحات “نحن ورمضان”، التي تتضمن موضوعا بعنوان “الصيام مفيد لمرضى الكوليسترول”، وأيضا سلسلة حلقات رمضانية من بينها “حبشي…أوراق من ذاكرة معتقل”، و”جرائم في زمن الحجر” و”حادة أوعكي…المرأة الفولاذية” و”الشاذلي…حقيقة المراجعة الفكرية”، و”أصوات منسية من ذاكرة الطرب”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “شبح السطو على سيارات الأموال يعود”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “ورطة جديدة بسبب كاف”.