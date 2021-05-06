fbpx
بانوراما

بريوات بالدجاج والخضر

منذ 13 ثانية
وصفة الشيف أفشكو المقادير 250  غراما من الدجاج حبة  جزر  كبيرة مبشورة حبة فلفل أخضر مقطعة إلى مكعبات  القليل من زيت الزيتون جبن أحمر كزبرة مفرومة توابل مشكلة:  الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة. طريقة التحضير نضع في مقلاة زيت الزيتون والدجاج والتوابل والكزبرة ونضعها فوق النار مع التحريك حتى ينضج الدجاج. نضيف الجزر والفلفل الأخضرأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 13 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى