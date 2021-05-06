بانوراما
بريوات بالدجاج والخضر
وصفة الشيف أفشكو المقادير 250 غراما من الدجاج حبة جزر كبيرة مبشورة حبة فلفل أخضر مقطعة إلى مكعبات القليل من زيت الزيتون جبن أحمر كزبرة مفرومة توابل مشكلة: الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة. طريقة التحضير نضع في مقلاة زيت الزيتون والدجاج والتوابل والكزبرة ونضعها فوق النار مع التحريك حتى ينضج الدجاج. نضيف الجزر والفلفل الأخضرأكمل القراءة »
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