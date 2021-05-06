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وطنية

“الكيف” الطبي يغري 150 شركة إسرائيلية

منذ 6 ثواني
تقنين القنب الهندي سيدر على المناطق المعنية فوائد اقتصادية كثيرة (أرشيف)
«البام» يطلب العفو عن 55 ألف مزارع ولفتيت كسر عظام «بيجيدي» أبدت 150 شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الأدوية والتجميل رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بمناطق الشمال، هذا ما كشف عنه العربي المحرشي، المستشار البرلماني، قيادي الأصالة والمعاصرة. وقال البرلماني نفسه، إن تقنين زراعة الكيف وحصرهاأكمل القراءة »


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منذ 6 ثواني
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