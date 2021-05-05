الصباح الفني
لحرش: عشت حالة تصوف في “أنموكار”
عبر عبد الإله لحرش، معد ومقدم البرنامج الوثائقي “أنموكار” على قناة “الأولى” عن سعادته بهذه التجربة، التي وصفها بالفريدة. عن تفاصيل أكثر حول اشتغاله على “أنموكار” يتحدث لـ “الصباح” في الدردشة التالية: كيف جاءت فكرة الاشتغال على برنامج “أنموكار” ؟ كانت فكرة “أنموكار” في البداية مختلفة عن تصوره الحالي، إذأكمل القراءة »
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