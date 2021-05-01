وطنية
أرباب محطات الوقود يتصدون للتهريب
جمع عام يجدد الثقة في الرئيس وحرية التعاقد من أهم الأوراش تطرق أرباب محطات الوقود إلى مجموعة من التحديات التي يواجهها القطاع، في ظل تأخر صدور النصوص التنظيمية المنظمة لسوق المحروقات وانتشار الأنشطة الموازية السرية لبيع البنزين والغازوال، دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما تسبب في أضرار كبيرة لأرباب المحطاتأكمل القراءة »
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