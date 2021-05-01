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وطنية

أقسام للحماية الاجتماعية بالعمالات

منذ 22 ثانية
أنشأتها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات والحكومة تسرع وتيرة المصادقة على الإصلاحات أنشأت وزارة الداخلية أقساما ومصالح جديدة في الولايات والعمالات لتسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع الحماية الاجتماعية، على غرار أقسام العمل الاجتماعي التي تعنى بدراسة وتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويندرج هذا الإجراء في إطار ضمانات الحكامة الجيدة لهذا المشروعأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية
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