وطنية
عيد العمال عن بعد
للمرة الثانية على التوالي والنقابات تحذر الحكومة من استغلال الظرفية للإجهاز على الحقوق ألزمت جائحة كوفيد19 المركزيات النقابية بتخليد اليوم العالمي للعمال عن بعد للمرة الثانية على التوالي، إذ اختفت جميع مظاهر الاحتفالات والتظاهرات والمسيرات التي كانت تؤثث فاتح ماي في جميع مدن المغرب. واكتفت المنظمات النقابية ببرامج احتفالات عنأكمل القراءة »
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