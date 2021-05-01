الرياضة
الفيروس يؤجل مشروع المنتخبات الصغرى
اضطر فتحي جمال، مدير المنتخبات الوطنية الصغرى بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تأجيل تقديم مشروعه الخاص بالهيكلة الجديدة للمنتخبات، بسبب إصابة المسؤول المالي بالجامعة بفيروس “كورونا”. وعلمت “الصباح” أن إصابة جلول عيوش، المسؤول المالي لجامعة الكرة بفيروس “كورونا”، اضطرت فتحي جمال إلى تأجيل تقديم مشروعه، بحكم أنه المسؤول إلىأكمل القراءة »
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