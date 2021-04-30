وطنية
ميناء الداخلة الأطلسي .. مشروع رائد ضمن النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية يندرج في إطار التعليمات الملكية
يعتبر الميناء الجديد الداخلة الأطلسي مشروعا رائدا من ضمن المشاريع التنموية المدرجة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء أن هذا المشروع الضخم الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعهاأكمل القراءة »
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