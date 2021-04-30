بورصة البيضاء…ارتفاع طفيف لوتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الجمعة)، ارتفاعا طفيفا في وتيرة تداولاتها، بعد تقدم مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,05% إلى 11.805,56 نقطة.

بالوتيرة ذاتها، صعد مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,06% مسجلا 963,84 نقطة، فيما ربح ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 0,05% مستقرا عند 9.597,93 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرت الدولية، استقر كل من “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” على التوالي عند 10.898,77 و 10.081,97 نقطة.

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 897,93 نقطة، بزائد 0,04%.