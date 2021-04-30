خاص
صناعة الخبز… صمام الأمن الغذائي
140 مليارا لدعم قطاع الحبوب وتوفير الدقيق بأسعار في المتناول يلعب قطاع المخابز والحلويات دورا إستراتيجيا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إذ يوفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل القارة وغير المباشرة، ويساهم في الموارد الضريبية، سواء على المستوى المحلي أوعلى الصعيد الوطني. ويلعب القطاع دورا هاما في الحفاظ على السلم الاجتماعي،أكمل القراءة »
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