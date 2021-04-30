الأولى
المقرئ أبوزيد يفر من لجنة الداخلية
لفتيت دافع عن سكان شفشاون ونفى أي علاقة بين تقنين “الكيف” والانتخابات لم يفلح نواب فريق “بيجيدي”، المقربون من بنكيران، في “عرقلة” المناقشة العامة بخصوص مشروع القانون، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، التي انطلقت أول أمس (الأربعاء)، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومولاي إدريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة،أكمل القراءة »
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