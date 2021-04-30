حوادث
اعتقال ״مخازنية״عنفوا مرشحا لـ״الحريك״
فيديو أطاح بالفاعل الرئيسي رفقة زميليه والبحث جار لكشف ملابسات القضية أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس (الخميس)، بوضع ثلاثة عناصر من القوات المساعدة، رهن تدابير الحراسة النظرية، ومباشرة بحث قضائي من قبل الشرطة القضائية حول قضية تعنيف شخص. وحسب مصادر «الصباح»، يأتي قرار وكيل الملك بابتدائية تطوانأكمل القراءة »
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