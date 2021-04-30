حوادث
الفرقة الوطنية تراقب المسارات البحرية للكوكايين
إيقاف أشهر المهربين في الناظور ظل مبحوثا عنه سنوات في قضايا المخدرات واستعمال الأسلحة النارية أدى تنسيق أمني، بين فرقة الأبحاث والتدخلات الأمنية بالشرطة القضائية بالناظور، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى كشف تفاصيل دقيقة لاستغلال شبكات دولية المسارات البحرية في تهريب الكوكايين، وتحديد أسماء كبار الأباطرة، ووجود تصفية حساباتأكمل القراءة »
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