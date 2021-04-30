وطنية
حجز مواد فاسدة ببني ملال
أسفرت تدخلات لجن المراقبة منذ بداية رمضان عن حجز وإتلاف ما يقارب 2000 كيلوغرام من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة، كانت موجهة للاستهلاك ، حيث شملت هذه المواد بالأساس المربى والفواكه والمشروبات الغازية، الحليب ومشتقاته، والمنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني، والحلويات ومستحضراتها…. وموازاة مع هذه العمليات وتفعيلا للقانون المتعلق بمحاربةأكمل القراءة »
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