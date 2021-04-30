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وطنية

حجز مواد فاسدة ببني ملال

منذ 29 ثانية
أسفرت تدخلات لجن المراقبة منذ بداية رمضان عن حجز وإتلاف ما يقارب 2000 كيلوغرام من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة، كانت موجهة للاستهلاك ، حيث شملت هذه المواد بالأساس المربى والفواكه والمشروبات الغازية، الحليب ومشتقاته، والمنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني، والحلويات ومستحضراتها…. وموازاة مع هذه العمليات وتفعيلا للقانون المتعلق بمحاربةأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية
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