وطنية
برلماني لخمسة أشهر فقط!
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد عبد اللطيف الناصري، البرلماني عن العدالة والتنمية، من العضوية بمجلس النواب، بعد تقديم استقالته من «المصباح»، والتحاقه بالتجمع الوطني للأحرار. وصرحت المحكمة في قرارها بشغور المقعد الذي كان يشغله الناصري، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق البيضاء، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة فيأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.