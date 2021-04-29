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اذاعة وتلفزيون

“مغريضو” ينقذ الدراما بالأمازيغية

منذ 25 ثانية
قراءة نقدية للمسلسل الذي يبث في “الأمازيغية” باعتباره من الأعمال المتميزة استطاع مسلسل “مغريضو”، الذي تعرضه القناة الأمازيغية ضمن شبكة برامجها الرمضانية أن يلفت انتباه المشاهدين منذ الحلقة الأولى، فاعتبره البعض العمل الوحيد الذي تتوفر فيه مقومات الإبداع بمختلف جوانبها. وأنه أنقذ وجه الإنتاج الدرامي بالقناة الأمازيغية. في المقال التاليأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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