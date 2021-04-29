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إطلاق حملة “لننقذ السینما”
أطلق المخرج هشام العسري حملة إلكترونیة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لننقذ السینما المغربیة”، بعد تجميد الدعم المخصص لفيلمه الجديد “كوبل سعید”. والتحق بالحملة عدد من المخرجین والمنتجین المغاربة الذين طالبوا وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالتدخل من أجل النهوض بالقطاع. كما كشف العسري أن المركز السینمائي المغربي حرمه منأكمل القراءة »
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