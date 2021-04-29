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حوادث

تأييد إعدام مرتكبي جريمة إمليل

منذ 20 ثانية
أيدت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، الجمعة الماضي، تأييد حكم الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف في حق المتهمين الرئيسيين في قضية جريمة قتل سائحة دنماركية ورفيقتها النرويجية، بمنطقة إمليل إقليم الحوز، ضواحي مراكش. وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة سلا، المكلفة بجرائم الإرهاب، بدورها أكتوبر 2019، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعدام ثلاثةأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية
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