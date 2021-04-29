الرياضة
أشغال تمنع ملعب طنجة من استقبال الأسود
«صونارجيس» تقصيه من لائحة الملاعب الجاهزة استثنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملعب طنجة الكبير، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقتها في فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، التي تصادف يونيو المقبل. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة توصلت برسالة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تطلب منها تحديدأكمل القراءة »
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