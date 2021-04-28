الصباح الفني
الداودي يعود بـ “آش مخبية لينا يا ليام”
عاد المغني الشعبي عبد الله الداودي إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” تحمل عنوان “آش مخبية لينا يا ليام”. واختار الداودي، هذه المرة، أن يطل على جمهوره من خلال عمل عالج من خلاله الظروف، التي واكبت جائحة فيروس كورونا، إذ كتب في تعليق على الفيديو “الأغنية تعالج الظروف التيأكمل القراءة »
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