الصباح الفني
“زنقة كونتاكت” يتوج بفرنسا
توج، أخيرا، الفيلم السينمائي “زنقة كونتاكت”، من بطولة الفنانة خنساء بطمة وإخراج “إسماعيل العراقي” بالجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان أنوناي السينمائي بفرنسا. ويأتي تتويج “زنقة كونتاكت”، بعد مدة قليلة من حصده جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في نسخته العاشرة. ويحكي الفيلم قصة علاقة حب تجمعأكمل القراءة »
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