الرياضة
“دونور” مرشح لنهاية العصبة
«كاف» تتجه إلى اختياره رسميا وفرصة للوداد لإضافة لقب ثالث علمت “الصباح” أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” تتجه إلى إعلان مركب محمد الخامس في البيضاء، ملعبا لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية للموسم الكروي الجاري. وكشفت مصادر مطلعة، أن “كاف” استقرت على ملعب “دونور” لاحتضان المباراة النهائية، في انتظار تأكيد ذلكأكمل القراءة »
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