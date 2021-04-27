بانوراما
سقوط أسمائنا من أقمصة المنتخب بعد تصبينها
مسار “تيغانا” 11 ارتبطت كرة القدم النسوية بالمغرب، بمسار نادية مقضي، لاعبة المنتخب الوطني سابقا، إذ كانت شاهدة على انتشار هذه اللعبة بالمملكة، وساهمت بتألقها في إحداث أول منتخب وطني، وأول بطولة وطنية، واتسعت بفضلها رقعة الممارسة النسوية في العديد من المدن. وتحكي لنا مقضي الملقبة بـ “تيغانا”، أحداثا مهمةأكمل القراءة »
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