وطنية
“بام” يخترق الحركة بالحي المحمدي
استقبل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، أخيرا، عبد الجليل أبازيد، القيادي السابق في الحركة الشعبية بالبيضاء، الذي قرر الترشح تحت شعار «الجرار» في الانتخابات الجماعية المقبلة. وغادر أبازيد الحركة الشعبية، بسبب ما وصفه بنكران الجميل، من قبل هذا الحزب الذي ارتبط به تنظيميا ووجدانيا منذ سنوات، مؤكدا أنأكمل القراءة »
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