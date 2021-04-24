توقعات أحوال الطقس لليوم السبت

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار أو زخات مطرية مصحوبة أحيانا برعد وبرد بكل من الواجهة المتوسطية، والريف، والأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس والشمال الغربي للبلاد.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فيما تبقى من المناطق الشمالية للبلاد، والسواحل الوسطى وشمال المنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

وسيظل الطقس، بباقي المناطق الأخرى، مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما، مع هبوب زوابع رملية بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى محليا قوية بالمنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، ومن الشمال بجنوب ووسط البلاد، ومن الجنوب بالجنوب الشرقي والأطلس، ومن الشمال و أحيانا متقلبة الاتجاه، معتدلة القوة إلى ضعيفة بباقي ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و12 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وبشمال ووسط البلاد، وما بين 15 و21 درجة بباقي أنحاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بالمرتفعات، والسواحل ومنطقة طنجة وما بين 22 و28 درجة بشمال ووسط المملكة، وما بين 24 و31 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 29 و36 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي المناطق الجنوبية للبلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان ببباقي السواحل وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان صباحا ما بين الدار البيضاء ورأس سيم.