نشرة خاصة…زخات رعدية ورياح قوية اليوم السبت وغدا الأحد

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية ورياح عاتية، اليوم السبت وغدا الأحد، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن هذه الظاهرة ستهم، اليوم السبت ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى الثامنة مساء، أقاليم الحسيمة وشفشاون والحاجب وفاس وإفران ومولاي يعقوب وصفرو وتاونات وتازة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة بنزول برد وهبوب رياح قوية.

كما ستهم هذه الظاهرة غدا الأحد، من الثانية إلى التاسعة صباحا، أقاليم شفشاون والعرائش والمضيق-الفنيدق ووزان وتطوان. كما ينتظر، حسب النشرة الإنذارية، أن تهم، اليوم السبت وغدا الأحد، هبوب رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة)، أقاليم بولمان والراشيدية وفكيك وجرادة وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة.