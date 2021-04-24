الصباح الفني
النوابي… “جمركي” عاشق للأطرش
أطلق الفنان محمد النوابي قناته الخاصة على موقع “يوتوب”، ليبث من خلالها تجربته مع أداء روائع الموسيقار فريد الأطرش. وفضل النوابي موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” لأداء بإحساس وصفه بعض متتبعيه ب”الفريد”، لخالدات الموسيقار الأطرش، ويؤدي بتماه مع النغم الطربي، الذي يعتبر عنوانا لموسيقى تستحكم في الوجدان، وتتواصل في الزمن، لتترسخأكمل القراءة »
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