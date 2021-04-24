حوادث
إيقاف 4 أشخاص هاجموا السلطات بالفنيدق
أوقفت المصالح الأمنية بالفنيدق، مساء الأربعاء الماضي، الذي صادف اليوم الثامن من رمضان، أربعة أشخاص، بعد تعمدهم إحداث فوضى عارمة، ومهاجمة السلطات المحلية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية. ويتعلق الأمر بأشخاص وصفوا بـ”البلطجية”، هاجموا سلطات الفنيدق بـ”طريقة هستيرية ومستفزة”، خلال وقفة احتجاجية نظمت من قبل مجموعة من السكان ضدأكمل القراءة »
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