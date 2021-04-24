fbpx
حوادث

إيقاف 4 أشخاص هاجموا السلطات بالفنيدق

منذ ساعتين
أوقفت المصالح الأمنية بالفنيدق، مساء الأربعاء الماضي، الذي صادف اليوم الثامن من رمضان، أربعة أشخاص، بعد تعمدهم إحداث فوضى عارمة، ومهاجمة السلطات المحلية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية. ويتعلق الأمر بأشخاص وصفوا بـ”البلطجية”، هاجموا سلطات الفنيدق بـ”طريقة هستيرية ومستفزة”، خلال وقفة احتجاجية نظمت من قبل مجموعة من السكان ضدأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ ساعتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى