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حوادث

جمركيان ضمن عصابة مخدرات

منذ ساعتين
استوليا على محجوزات الجمارك من المخدرات وباعاها لمروجين إنجاز: حميد الأبيض (فاس) طوت جنايات فاس ملف شبكة اختصت في الاستيلاء على محجوزات إدارة الجمارك من الكوكايين والشيرا والأقراص المهلوسة، وإعادة بيعها لمروجيها، مقابل ملايين السنتيمات، رشوة، بتواطؤ مع موظفين مكلفين بالشكايات ومخزن المحجوزات بإدارة الجمارك يوجدان رهن الاعتقال بسجن بوركايز.أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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