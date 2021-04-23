بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على انخفاض

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الجمعة)، على نحو سلبي، متأثرة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي تراجع ب0.21 في المئة، محققا 11.690.00 نقطة.

وخسر MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة 0.25 في المئة، إلى 953.63 نقطة، في حين واصل ماديكس تراجعه ب0.21 في المئة إلى 9.502.63 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.05 في المائة، ليستقر في 10.761,09 نقطة، فيما تراجع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” ب 0,24 في المائة 9.995.62 نقطة.

وسجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، تراجعا ب -0.39 في المائة (893,04 نقطة).