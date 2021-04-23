وطنية
لشكر: العثماني يخرق ميثاق الأغلبية
اتهم بنكيران بتمويل خصومه ودعا إلى مراجعة الإرث هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، متهما إياه بالانفراد بالقرارات، وخرق ميثاق الأغلبية، الذي تم توقيعه بين مكوناتها، عند بداية تشكيل الحكومة، إذ لم تعد تجتمع منذ مدة طويلة، بسبب رفض العثماني. وبرأ لشكرأكمل القراءة »
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