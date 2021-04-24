وطنية
أمكراز يستدعي النقابات للتشاور
سارع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني إلى استدعاء المركزيات النقابية، لحضور لقاء تواصلي، اختار له شعار “انتخابات مندوبي الأجراء مدخل أساسي لتكريس الديمقراطية التمثيلية والعمل اللائق داخل المقاولة”. وأوضحت مصادر “الصباح” أن اجتماع أول أمس (الأربعاء)، هم التشاور حول التدابير التي تهم إجراء انتخابات بالقطاع الخاص، إذ من المنتظرأكمل القراءة »
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