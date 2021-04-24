الرياضة
رسالة رياضية: أشباح
تعيش كرة القدم الوطنية عدة تحولات، في إطار محاولة التطوير التي تقوم بها الجامعة. وتشمل هذه المحاولات التكوين والبنيات التحتية والمنتخبات والعصب الجهوية والكرة النسوية وعلاقة النادي باللاعب، وهي أوراش تدخل في إطار صلاحيات الجامعة، كما تشمل منافسات الهواة، التي تشرف عليها العصبة الوطنية، التابعة للجامعة أيضا، والتي تقدم مقترحاتأكمل القراءة »
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