وطنية
أمزازي يؤكد نهاية “التعاقد”
امتعض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، من الاتهامات التي كالها له بعض البرلمانيين إليه و” تسييس” ملف التوظيف الجهوي على مقربة من الانتخابات، وترويج مغالطات للتأثير السلبي على الرأي العام. وقال الوزير إن المنظومة التعليمية لا تعيش أزمة في الموسم الدراسي الحالي، وأنه غيرأكمل القراءة »
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