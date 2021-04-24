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المتر المربع يقفز إلى 8 ملايين بروش نوار!
طريقة جديدة للحصول على عقارات عارية ومبنية بالتحايل على حق الشفعة للحقوق المشاعة استغرب ورثة عقار على الشياع بمقاطعة الصخور السوداء بالبيضاء (من رسمين عقاريين عبارة عن أرض فوقها بناية) توصلهم بدعاوى من أجل التقسيم رفعها ضدهم شخص غريب، حسب وصفهم، يطالبهم بحقوقه في العقار نفسه. وقال ورثة، أمدوا “الصباح”أكمل القراءة »
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