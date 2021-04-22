وطنية
هلال يعري الجزائر أمام مجلس الأمن
السفير أكد أن المغرب وافق على تعيين مبعوث إلى الصحراء واستئناف العملية السياسية اختار المغرب، يوما قبل اجتماع مجلس الأمن لبحث ملف الصحراء ، ليقصف خصوم الوحدة الترابية، وفضح مناورات الجزائر وبوليساريو، والعراقيل التي يضعانها أمام تعيين مبعوث شخصي للأمين العام، واستئناف المسلسل السياسي بشأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.أكمل القراءة »
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