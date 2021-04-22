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وطنية

هلال يعري الجزائر أمام مجلس الأمن

صورة الصباح الصباح أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ثانية
السفير عمر هلال (أرشيف)
السفير أكد أن المغرب وافق على تعيين مبعوث إلى الصحراء واستئناف العملية السياسية اختار المغرب، يوما قبل اجتماع مجلس الأمن لبحث ملف الصحراء ، ليقصف خصوم الوحدة الترابية، وفضح مناورات الجزائر وبوليساريو، والعراقيل التي يضعانها أمام تعيين مبعوث شخصي للأمين العام، واستئناف المسلسل السياسي بشأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.أكمل القراءة »


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صورة الصباح الصباح أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ثانية
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