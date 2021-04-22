الصباح الفني
الروخ: فتح القاعات قرار سياسي
دخل المخرج إدريس الروخ السباق الرمضاني لهذا الموسم، من باب مسلسل “بنات العساس”، إذ واصل تجربته في الإخراج بتسليط عدسات كاميراته على العديد من المواضيع الاجتماعية، والقريبة من الثقافة المغربية. في الدردشة التالية، يتحدث الروخ عن بعض الانتقادات للمسلسل، إضافة إلى مشاركته في طلب فتح القاعات. وجهت انتقادات إلى “كاستينغ”أكمل القراءة »
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